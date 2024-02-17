Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с видеообращением к участникам 6-го международного этноспортивного форума под названием «Возрождение традиционных видов спорта».

«Добро пожаловать в нашу страну», — радушно поприветствовал иностранных гостей президент Эрдоган, выразив благодарность всем, кто собрался со всех уголков мира в Анталье.

Глава государства особо отметил значимость традиционных видов спорта и игр, что подтверждается возрастающим к ним интересом. Поздравляя награжденных за вклад в традиционные виды спорта, президент выразил уверенность в способности форума способствовать укреплению духа солидарности при решении глобальных проблем.

В видеообращении турецкий лидер подтвердил свою приверженность борьбе с глобальными кризисами и насилием, особенно в Газе и близлежащих регионах.

«Я верю, что дух солидарности, который положит конец человеческой трагедии в Газе, проявится на этом форуме», — заявил президент Эрдоган. Он подчеркнул роль Турции в процессе формирования мира и справедливости на глобальном уровне.

«Мы продолжим прилагать всевозможные усилия, чтобы предотвратить кризисы, массовые убийства и страдания в Газе и других близлежащих регионах […], чтобы обеспечить господство мира, справедливости и спокойствия […]. Я ожидаю поддержки от вас, друзья, в этой благородной борьбе за создание более справедливого и процветающего мира», — отметил глава государства.