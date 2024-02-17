ТУРЦИЯ
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Успешная операция Турции в Ираке
В ходе воздушной операции на севере Ирака турецкие военные нейтрализовали 6 террористов РКК
Успешная операция Турции в Ираке
Скриншот с видео Минобороны Турции / Others
17 февраля 2024 г.

Министерство национальной обороны Турции объявило в субботу, 17 февраля, об успешной нейтрализации шести террористов РКК в районе Гара на севере Ирака.

«Террористам некуда бежать, для них нет безопасных убежищ. Шесть боевиков РКК, обнаруженных в районе Гара, были нейтрализованы в результате воздушной операции», — сообщили в Минобороны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что турецкие военные будут продолжать активно проводить операции против террористических группировок, не уменьшая интенсивности своих действий.

РКК, признанная террористической организацией со стороны Турции, США и ЕС, возобновила вооруженные нападения с июля 2015 года, несмотря на попытки Анкары добиться мирного урегулирования.

В течение своей более чем 35-летней террористической деятельности PKK несет ответственность за смерть более 40 000 гражданских лиц, в том числе женщин и детей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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