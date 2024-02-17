Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских сил из Авдеевки в Донецкой области в связи с оперативной обстановкой.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах», — заявил он в своем обращении в Facebook.

Видео с водружением российских флагов в центре Авдеевки подтверждает уход украинских войск, после того как город стал ареной ожесточенных сражений. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Таврия» Александр Тарнавский также подтвердил, что украинские войска уже покинули Авдеевку. В своем Telegram-канале он отметил, что украинским силам удалось избежать окружения, а военнослужащие были успешно выведены на новые оборонительные рубежи.

«В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с перевесом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками — это единственное правильное решение», — подчеркнул Тарнавский, указывая на сложность принятых решений в условиях превосходства противника по огневой мощи и интенсивности боевых действий.

Захват города стал значительным успехом российских войск в своем стремлении захватить Авдеевку, которая оставалась под украинским контролем с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнул: «Чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи». Это решение, по его словам, было обусловлено необходимостью сохранения жизней.

10 октября российские войска начали крупное наступление на Авдеевку, донецкий промышленный город, стремясь вытеснить украинские силы. Атакующие войска пытались окружить город с южного и северного флангов. В Киеве утверждают об участии в наступлении 40 тыс. российских солдат и о том, что за первый месяц наступления россияне понесли потери в численности около 10 тыс. человек. Независимо проверить эти утверждения невозможно.

В начале февраля оборонительное положение ВСУ в Авдеевке стало критическим. Украинские власти, приняли решение направить туда свои наиболее опытные подразделения. Ситуация напоминала происходившее в Бахмуте, о чем предупреждали военные аналитики. К середине февраля ширина безопасного коридора для выхода ВСУ сократилась до 4–5 км.

Несмотря на тяжелые потери, российские силы достигли своих стратегических целей, преодолев последнюю оборонительную линию ВСУ, которая оставалась неизменной с 2014 года. Следующими возможными целями наступления могут стать Селидово и Покровск, расположенные к западу и северо-западу от Авдеевки соответственно.

Авдеевка, находясь недалеко от Донецка, который был захвачен пророссийскими сепаратистами в 2014 году, всегда имела важное стратегическое значение для обеих сторон конфликта. Для России контроль над городом означал возможность отодвинуть украинские силы и обеспечить безопасность Донецка от артиллерийских обстрелов.

Для Украины же Авдеевка представляла собой важный железнодорожный узел и промышленный центр, а также возможность держать под угрозой российскую логистику в регионе.