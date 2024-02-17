OpenAI, компания, стоящая за популярным чат-ботом ChatGPT, вновь привлекла всеобщее внимание, представив Sora — передовую генеративную модель ИИ, способную создавать высококачественные видеоролики из текстовых запросов. В отличие от аналогов Sora отличается способностью создавать детальные изображения людей, животных и объектов.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман попросил пользователей соцсетей прислать идеи для письменных подсказок. Один из пользователей предложил сгенерировать «реалистичное видео, на котором бабушка, влиятельная личность в социальных сетях, проводит кулинарный урок по приготовлению ньокки на кухне в тосканском стиле с кинематографическим освещением». Спустя некоторое время Альтман представил реалистичное видео, точно воссоздающее описанное в подсказке.

Новшество вызвало не только восхищение качеством генерируемых видео, но и обеспокоенность относительно этических и социальных последствий его использования. В ответ на подобные опасения в блоге OpenAI было указано: «Мы сотрудничаем с экспертами в таких областях, как дезинформация, ненавистный контент и предвзятость, — они будут тестировать модель в неблагоприятных условиях. Мы также создаем инструменты для выявления недостоверного контента».

Пока Sora не доступна широкой публике. Также OpenAI раскрыла лишь ограниченную информацию о процессе создания модели, не уточнив, какие именно изображения и видео были использованы для ее обучения.

Тем не менее, компания подчеркнула свое взаимодействие с художниками и специалистами из различных сфер для обеспечения этичного использования технологии.