Команда и пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального подтвердили его смерть, произошедшую 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа

«Его смерть наступила в 14:17 по местному времени, как указано в официальном уведомлении, выданном его матери», — сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Ярмыш также отметила, что тело Навального было перевезено в Салехард и находится у следователей Следственного комитета, которые в данный момент проводят с ним исследования. Пресс-секретарь сообщила о требовании команды Алексея Навального передать тело политика его семье.

Позже Ярмыш уточнила, что адвокат и мать Навального приехали в морг Салехарда. Однако там сообщили, что тела политика у них нет.

Согласно заявлению пресс-службы ФСИН, распространенному 16 февраля, Навальному стало плохо во время прогулки в ИК-3 «Полярный волк», расположенной в поселке городского типа Харп. Несмотря на реанимационные мероприятия медработниками ФСИН и вызов бригады скорой помощи, спасти его не удалось.