По инициативе Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидеры обсудили вопросы нормализации отношений между двумя странами, включая подписание мирного договора и делимитацию границ.

«Обсужден процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе. Достигнута договоренность о продолжении работы над мирным договором», — сообщила пресс-служба армянского правительства.

После операции Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года, в результате которого Баку восстановил свою территориальную целостность, возникли определенные намеки на возможное примирение между Азербайджаном и Арменией. Однако не так давно между двумя закавказскими республиками вновь произошла крупная эскалация. Вечером 12 февраля Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) сообщила об обстреле со стороны Армении.

Согласно сообщению ГПС Азербайджана, в ответ на обстрел со стороны Армении азербайджанские войска провели «операцию возмездия», в результате которой был уничтожен армянский боевой пост на границе.