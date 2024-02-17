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Алиев и Пашинян прощупывают почву для мира
Лидеры Азербайджана и Армении договорились продолжить работу над мирным договором в Мюнхене, подчеркнув стремление к стабильности в регионе
Алиев и Пашинян прощупывают почву для мира
Никол Пашинян, Олаф Шольц и Ильхам Алиев / Фото: сайт президента Азербайджана / Others
17 февраля 2024 г.

По инициативе Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидеры обсудили вопросы нормализации отношений между двумя странами, включая подписание мирного договора и делимитацию границ.

«Обсужден процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе. Достигнута договоренность о продолжении работы над мирным договором», — сообщила пресс-служба армянского правительства.

После операции Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года, в результате которого Баку восстановил свою территориальную целостность, возникли определенные намеки на возможное примирение между Азербайджаном и Арменией. Однако не так давно между двумя закавказскими республиками вновь произошла крупная эскалация. Вечером 12 февраля Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) сообщила об обстреле со стороны Армении.

Согласно сообщению ГПС Азербайджана, в ответ на обстрел со стороны Армении азербайджанские войска провели «операцию возмездия», в результате которой был уничтожен армянский боевой пост на границе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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