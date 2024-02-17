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ХАМАС озвучил требования
В переговорах с Израилем палестинское движение ставит целью не только обмен заложниками, но и решение ключевых вопросов для палестинцев, заявил Исмаил Хания
ХАМАС озвучил требования
Палестинцы возле дома, пострадавшего от израильского удара, в Рафахе / Фото: Reuters / Others
17 февраля 2024 г.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что договоренности по обмену заложниками являются лишь одним из аспектов переговоров с Израилем. Он подчеркнул, что важные для палестинцев вопросы остаются без внимания со стороны израильских властей.

«ХАМАС проявляло гибкость по вопросам прекращения агрессии в Газе и осады сектора ⟨...⟩, однако оккупационные власти лавируют и затягивают с решениями», — указал Хания. Он выразил мнение, что «достижению сделки по обмену, в результате которой палестинские заключенные будут освобождены, должно быть уделено большое внимание, но она является только одной из целей переговоров с Израилем».

Лидер ХАМАС также заявил, что движение «не приемлет ничего, кроме полного прекращения агрессии, вывода оккупационной армии из Газы и снятия осады». «Это является гуманитарными требованиями, поддержанными ООН и Международным судом ООН, и израильские власти должны их выполнить», — подчеркнул Хания.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС ведут переговоры в Каире с целью освобождения заложников и прекращения боевых действий в секторе Газа к началу следующего месяца. Однако, по словам высокопоставленного представителя ХАМАС, возможное наземное наступление Израиля в Рафахе, расположенном на юге сектора Газа, может поставить под угрозу успех переговоров об обмене пленными.

После начала массированных атак Израиля на сектор Газа, население которого составляет около 2,3 млн человек, почти 1,9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Большинство перемещенных лиц нашло приют в городе Рафах, который находится на границе с Египтом.

До начала атак численность населения Рафаха составляла примерно 280 тыс. человек, но сейчас в городе проживает в четыре раза больше людей, что подчеркивает остроту гуманитарного кризиса в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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