ТУРЦИЯ
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Амбиции Турции на Земле и в космосе
Президент Эрдоган анонсировал скорую отправку новых турецких астронавтов и отметил экономический рост и достижения страны в оборонной промышленности
Амбиции Турции на Земле и в космосе
Фото: Управление коммуникации при администрации президента Турции / Others
17 февраля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о скором отправлении в космос второго турецкого астронавта. «В ближайшем будущем в космос полетят новые астронавты», — заявил глава государства. Обращение произошло на митинге в Ризе, где президент поделился достижениями страны.

Президент Эрдоган выделил значительный экономический рост Турции, отметив увеличение экспорта с 36 до 256 млрд долларов и рост числа туристов с 13 до 57 млн. Национальный доход увеличился с 238 миллиардов до 1 трлн долларов, а уровень занятости – с 19 до 32 млн человек.

Глава государства также подчеркнул сокращение внешней зависимости в оборонной промышленности с 80 до 20 процентов и достижения Турции в производстве беспилотных летательных аппаратов, упомянув о вводе в строй многоцелевого десантного судна TCG Anadolu и получении второго по величине корабля TCG Derya.

Стоит отметить, что ранее успешно завершилась миссия Альпера Гезеравджи, первого турецкого астронавта, который провел на Международной космической станции три недели, выполнив 13 научных экспериментов. Миссия стала знаковым событием для Турции, демонстрируя ее возможности в космонавтике и вдохновляя новое поколение ученых и инженеров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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