В России продолжаются акции в память об Алексее Навальном, ушедшем из жизни в исправительной колонии. На протяжении двух дней жители различных городов страны выходят на улицы и возлагают цветы в честь памяти политика. Эти собрания уже столкнулись с жестким ответом властей, в результате чего, по информации «ОВД-Инфо», было задержано 359 человек, преимущественно в первый день акций 16 февраля.

В Санкт-Петербурге, где наблюдалась наивысшая активность, полиция задержала не менее 74 участников. Особенно много арестов произошло у памятника жертв политических репрессий. В Москве у Стены скорби было задержано 15 человек, всего в столице арестовали 49 участников акций.

К вечеру 17 февраля были зафиксированы сообщения об административных арестах, связанных с акциями памяти об Алексее Навальном. Среди них — три ареста в Москве и один в Краснодаре, где участники акций были приговорены к 15 суткам административного ареста. В Санкт-Петербурге и Брянске суды назначили аресты сроком от двух до пяти суток.

Трагическая смерть Навального в колонии ИК-3 «Полярный волк» в Харпе вызвала волну откликов. По официальной версии властей, причиной смерти стал «синдром внезапной смерти». При этом точное местонахождение тела остается неизвестным, а причина смерти — не установлена.