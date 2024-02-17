В районе операции «Коготь-Замок» произошло столкновение с террористами PKK, в результате которого погиб один турецкий солдат, а другой получил ранения. По предварительным данным, удалось нейтрализовать 6 террористов.

Министерство национальной обороны Турции сообщило о попытке проникновения террористов PKK на территорию военной базы в районе «Коготь-Замок» на севере Ирака. В ответ на вылазку террористов коммандос открыли огонь, успешно нейтрализовав шесть нападавших.

В результате обстрела террористами погиб контрактный военнослужащий Салих Ай. Еще один солдат, получивший ранения, был экстренно доставлен в больницу, где ему оказывается необходимое лечение.

Военные операции в указанном регионе продолжаются с целью обеспечения безопасности и нейтрализации террористической угрозы.