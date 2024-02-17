Художница из Газы рисует боль палестинского народа

Меннаталлах Хаммуда — художница из Газы, которая рисует на стенах домов картины, передающие страдания палестинцев. У девушки до израильской агрессии была своя художественная мастерская, которую разрушила бомба. Сегодня Меннаталлах Хаммуда рисует трогающие за душу картины углем от костров и мелом. #trtнарусском #палестина #художница #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #картина #рисунок #trtrussian