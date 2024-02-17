Берни Сандерса обвинили в спонсировании геноцида и сионизма

Активисты прервали речь сенатора США Берни Сандерса на конференции в Университетском колледже Дублина в Ирландии. Ранее Сандерс отказался призвать к «постоянному прекращению огня» в Газе. Лишь после опубликования письма от 400 бывших сотрудников, которые жаловались на позицию Сандерса по войне в Газе, он согласился выступить за «гуманитарную паузу». «Сандерс — либеральный сионист и крупный политик США, который ранее голосовал за военное вмешательство и санкции против Палестины», — так в своем посте в Instagram заявили представители организации «Действия за Палестину» в Ирландии, комментируя свои действия во время выступления Сандерса в Дублине. #trtнарусском #спонсирование #израиль #палестина #сандерс #сша #газа #берлин #палестинцы # #trtrussian