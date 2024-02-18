Президент США Джо Байден заявил, что украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки утром 17 февраля из-за критической нехватки боеприпасов и снижения их запасов. Он подчеркнул, что это стало результатом бездействия Конгресса США, что привело к первым значительным успехам России на этом направлении за последние месяцы.

В субботу Байден связался по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить обязательства Соединенных Штатов в продолжении поддержки Украины в преддверии двухлетия вторжения России. В ходе разговора Байден подчеркнул срочную необходимость принятия Конгрессом законопроекта о дополнительном финансировании национальной безопасности для укрепления украинских сил.

Глава США подтвердил непоколебимую двухпартийную поддержку в правительстве США и среди американского населения в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины. Байден также призвал мировое сообщество наложить дополнительные издержки на правительство России, чтобы привлечь его к ответственности за агрессивные действия.

Эти заявления последовали после сообщения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о выводе украинских подразделений из Авдеевки и телефонного разговора между Зеленским и Байденом во время Мюнхенской конференции по безопасности, где обсуждалась текущая военная ситуация. Зеленский выразил уверенность в поддержке со стороны США и надежду на «мудрые решения» американского Конгресса.