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Байден обвиняет Конгресс
ВСУ покинули Авдеевку из-за нехватки боеприпасов и бездействия Конгресса, утверждает президент США. Он подчеркнул необходимость срочного финансирования для поддержки Украины
Байден обвиняет Конгресс
Джо Байден / Фото: Reuters / Others
18 февраля 2024 г.

Президент США Джо Байден заявил, что украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки утром 17 февраля из-за критической нехватки боеприпасов и снижения их запасов. Он подчеркнул, что это стало результатом бездействия Конгресса США, что привело к первым значительным успехам России на этом направлении за последние месяцы.

В субботу Байден связался по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить обязательства Соединенных Штатов в продолжении поддержки Украины в преддверии двухлетия вторжения России. В ходе разговора Байден подчеркнул срочную необходимость принятия Конгрессом законопроекта о дополнительном финансировании национальной безопасности для укрепления украинских сил.

Глава США подтвердил непоколебимую двухпартийную поддержку в правительстве США и среди американского населения в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины. Байден также призвал мировое сообщество наложить дополнительные издержки на правительство России, чтобы привлечь его к ответственности за агрессивные действия.

Эти заявления последовали после сообщения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о выводе украинских подразделений из Авдеевки и телефонного разговора между Зеленским и Байденом во время Мюнхенской конференции по безопасности, где обсуждалась текущая военная ситуация. Зеленский выразил уверенность в поддержке со стороны США и надежду на «мудрые решения» американского Конгресса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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