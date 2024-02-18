Египет бьет в набат
ПОЛИТИКА
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Египет бьет в набатГлава МИД Египта выразил опасения об угрозе национальной безопасности в случае массовой миграции жителей Газы в результате израильского наступления на Рафах
Самех Шукри / Photo: Reuters
18 февраля 2024 г.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что перемещение сотен тысяч палестинцев из города Рафах на юге Газы в ходе предстоящего наземного наступления Израиля создаст угрозу национальной безопасности Египта. Он добавил, что официальное сообщение об этом уже отправлено его ведомством в Тель-Авив.

Об этом он сказал в ходе панельных дискуссий, посвященных проблемам конфликтов Ближнего Востока на полях 60-й ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Министр призвал международное сообщество к формированию конкретного видения по урегулированию конфликта. В основе этого видения, по словам Шукри, должна стоять концепция «двух государств для двух народов». Он также призвал к конкретным действиям в русле этого видения.

Сообщается также, что в телефонном разговоре, состоявшимся между лидерами Франции и Египта, президент Абдель Фаттах ас-Сиси также передал своему французскому коллеге позицию по этому вопросу. Он подчеркнул, что Каир против депортации жителей Газы в Египет, независимо от того, в какой форме это будет происходить.

Накануне, по сообщениям информагентств со слов источников из органов внутренних дел Египта, стало известно, что на границе с сектором Газа началось строительство специальных зон для размещения беженцев. Предположительно, такие меры были предприняты в ожидании массовых миграций вследствие ожидающегося наступления Израиля на город Рафах.

По данным The Wall Street Journal, у границ с Газой уже возведена буферная зона площадью в 20 кв. км для размещения около 100 тыс. беженцев.

Представители египетского правительства отрицают строительство подобных сооружений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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