Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе резко раскритиковал продолжающееся годами судебное преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, гражданина Австралии, со стороны США и Великобритании.

20 и 21 февраля в Высоком суде Лондоне состоятся слушания, где будет вынесено решение по его апелляции против экстрадиции в США. Там его может ждать до 175 лет тюремного заключения.

В четверг Альбанезе заявил, что «вся его страна придерживается мнения, что это должно наконец прекратиться». Он выступил в парламенте после поддержки резолюции, призывающей прекратить преследование Ассанжа.

«Это дело не может продолжаться бесконечно», — заявил Альбанезе.

Джулиан Ассанж привлек международное внимание в 2010 году, когда его проект WikiLeaks опубликовал серию документов и видеоматериалов, раскрывающих секретную информацию о военной и дипломатической деятельности США. Самым заметным из них стало видео «Collateral Murder» («Сопутствующее убийство»), на котором показано убийство иракских мирных жителей и двух журналистов Reuters американскими военными в Багдаде в 2007 году.

Ассанж провел 5 лет в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш, продолжая юридическую борьбу против экстрадиции в США. Там он разыскивается по уголовным обвинениям в связи с публикацией конфиденциальных военных документов и дипломатических депеш в 2010 году. Вашингтон заявляет, что публикация этих документов поставила под угрозу жизни людей.

Ассанж был арестован британской полицией в 2019 году после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне.

Сторонники Ассанжа заявляют, что это будет «ужасной вещью» с точки зрения свободы прессы. Джеффри Робертсон, бывший юридический советник Ассанжа, заявил, что на долю журналиста уже достаточно страданий.

«Он опубликовал подробности, доступные трем миллионам военнослужащих и официальных лиц — об американской политике и о военных преступлениях, совершенных Америкой. И вот что он за это получил», – сказал он журналистам Al Jazeera.

По его словам, парламентский акт Австралии может стать «тревожным звонком» для Вашингтона. Он надеется, что после решения на следующей неделе дело затянется.

«Это проверка для властей США и Великобритании на их приверженность фундаментальным принципам свободы СМИ, которые лежат в основе права на свободу выражения мнений и права общественности на информацию. На скамье подсудимых находится не только Джулиан Ассанж. Если заткнут рот Ассанжу, то затем заткнут рот и другим», — заявила Джулия Холл, эксперт правозащитной организации Amnesty International.

«Источники, как законные информаторы, которые раскрывают журналистам и издателям сведения о правонарушениях со стороны правительства, также должны иметь право свободно делиться информацией в общественных интересах. Они будут куда неохотнее делать это, если Джулиана Ассанжа привлекут к ответственности за участие в законной издательской деятельности», — добавила она.

В случае неудачи Ассанжа на предстоящих судебных слушаниях в Лондоне остается возможность обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой о временном судебном запрете, который может остановить экстрадицию.