«Навальный» — это бренд

Юрист по профессии Алексей Навальный прошел долгий и тернистый путь в политике. Свою карьеру он начинал в партии либералов старого разлива — «Яблоко», одновременно работая с националистической частью общества, которая в середине 2000-х годов была самой активной в противостоянии Путину.

Из-за своих связей с националистами его исключили из партии, а затем до конца жизни критиковали в СМИ и социальных сетях, припоминая посещения «русских маршей».

После Алексей Навальный переключил свое внимание на борьбу с коррупцией. Он основал Комитет защиты москвичей от строительных компаний, затем начал вести блог на платформе «Живого Журнала», а также покупал акции для защиты прав малых акционеров. В конечном итоге он основал знаменитый Фонд борьбы с коррупцией.

Уровня федерального политика Навальный достиг в 2011 году. Он был новым лицом в политической жизни страны. Молодой, энергичный, креативный и современный Навальный завоевал симпатию огромной части молодежи, говоря с ними на одном языке.

Именно Алексей Навальный придумал знаменитую кличку для путинской партии «Единая Россия» — «партия жуликов и воров». Он собирал многотысячные митинги на проспекте Сахарова, Болотной площади и других знаковых местах Москвы. Акции команды Навального заряжали политической энергией значительную часть страны, где регулярно поддерживали призывы политика выходить на протесты.

При этом Навального регулярно арестовывали. С 2011 по 2019 год он провел под арестом 474 дня. Почти весь 2014 год он сидел под домашним арестом.

Навальный с большим отрывом занял первое место при голосовании в Координационном совете оппозиции и почти прошел во второй тур выборов мэра Москвы в 2013 году. Кроме того, он провел яркую президентскую кампанию в 2017 году, однако ЦИК, ожидаемо, не допустил его до выборов.

К 2020 году Навальный подошел со статусом главного оппонента Кремля. Тогда же и случилось отравление.

Политика лечили в Германии под особым контролем властей, которые взялись обеспечивать его безопасность. Навальный буквально учился заново ходить и говорить. Позже команда Навального выпустила расследование, в котором обвинила в отравлении Кремль.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Москву, где его тут же арестовали. В августе 2023 года суд приговорил политика к 19 годам колонии за организацию экстремистского движения.

За эти годы имя Навального стало главным брендом противостояния российским властям. О нем регулярно говорили мировые политики. Навальный был одним из номинантов на Нобелевскую премию мира, а фильмы про него завоевывали престижные кинонаграды.

В тюрьме Алексей Навальный продолжал вести политическую деятельность через свои посты в социальных сетях, которые всегда вызывали пристальный интерес общественности и СМИ.

Его смерть стала шоком для огромного количества людей, которые связали ее с окончательной потерей надежды на перемены в России. Многие считают, что 16 февраля 2024 года стало датой начала нового этапа в политической жизни России, которая окончательно утвердилась в роли государства с беспрекословным контролем над обществом.

Запад опять «озабочен»

Министры иностранных дел стран G7 призвали российские власти полностью разъяснить обстоятельства смерти Алексея Навального. Данное заявление было сделано сразу после встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии и Канады, которая состоялась в субботу в Мюнхене. Помимо разъяснения обстоятельств смерти Навального, главы МИД потребовали освобождения других политзаключенных в России.

Политики США, Великобритании и стран Евросоюза не исключили возможности введения новых санкций против России в связи со смертью оппозиционера.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что ответственность за смерть Навального лежит лично на Путине.

«Путин несет ответственность за смерть Навального. То, что случилось с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина», — подчеркнул американский президент.

Напомним, что после встречи с Путиным в Женеве в 2021 году Байден рассказал, что пригрозил тому «разрушительными последствиями» в случае смерти Навального в тюрьме.

Это обещание Байдену припомнил один из американских журналистов на что президент ответил: «Это было три года назад. С тех пор они испытали чертову тучу последствий».

Ряд экспертов отмечает, что реальность 2021 года резко отличается от нынешней и уже сложно представить, что Запад решится усилить и без того мощное давление на Россию.

С 2022 года Россия стала лидером среди стран, подвергнутых различным торговым, финансовым и персональным санкциям, обогнав Иран и Северную Корею. Запад и его союзники приняли меры, чтобы отрезать Россию от кредитов, инвестиций и передовых технологий. Были закрыты рынки для российского экспорта и заморожены российские валютные резервы. Сотни иностранных компаний прекратили свою деятельность в России. Имущество и банковские счета российских чиновников были заморожены.

После двух лет российского вторжения в Украину отношения Кремля и стран Запада испорчены безвозвратно, поэтому смерть Навального может вызвать только острую критику в мировых СМИ и, возможно, ряд символических санкций, не сильно меняющих общую картину.

Навальный в политических дебатах на Западе

Как это ни странно смерть главного российского оппозиционера может гораздо серьезней повлиять на внутриполитические настроения в западных странах чем в самой России.

Смерть Алексея Навального становится неудобным фактором для западных политиков, которые симпатизируют Путину. Западным симпатизантам станет сложнее говорить об уменьшении поддержки Украины и смещении фокуса на экономические интересы сотрудничества с Россией.

Многие ультраправые партии и движения, которые сегодня набирают популярность в Европе, единодушны в своем сопротивлении руководству Евросоюза, однако их отношение к России разнится.

Некоторые эксперты отмечают, что именно смерть Навального может стать тем фактором, который перевесит чашу симпатий избирателей в пользу критиков России на правом фланге.

Особое внимание в этом контексте обращают на себя два основных пророссийских движения в Европе: «Альтернатива для Германии» и австрийская «Партия свободы», которые рискуют упасть в рейтинге и потерять и без того шаткую позицию лидеров будущих выборов.

Более наглядно смерть российского оппозиционера может повлиять на дебаты в ходе предвыборной кампании в США, где в ноябре пройдут президентские выборы.

Вероятно, это трагическое событие станет серьезным препятствием для попыток команды Трампа нормализовать отношения с Россией. Кроме того, Дональду Трампу будет гораздо сложнее убедить американских избирателей и политические элиты в Вашингтоне в необходимости более «сбалансированной» позиции по отношению к России.

Более того, смерть Навального может побудить республиканцев в Конгрессе утвердить новый пакет помощи Украине после двух месяцев дискуссий.

Напомним, что изначально республиканцы говорили о необходимости прекращения потока мигрантов через границу с Мексикой, прежде чем начать помогать союзникам, и в частности Украине. Но после того, как демократы согласились на компромисс, Трамп призвал свою партию не идти на сделку. Теперь судьба помощи Украине зависит от результатов противостояния части республиканцев лидеру партии.

По мнению ряда американских экспертов, фактор смерти Навального может стать решающим в сомнениях группы республиканцев, которые на этом фоне перейдут в стан сторонников помощи Украине и усиления давления на Россию.

Кроме того, праймериз еще не закончены, и Дональд Трамп может потерять в симпатиях традиционного избирателя республиканской партии. Особенно на фоне более жесткой позиции по отношению к России своей главной конкурентки — Никки Хэйли.