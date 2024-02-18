БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Турки — самый надежный партнер
Владимир Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным партнером в области энергетики. Он заявил, что планы западных лидеров обрушить Россию провалились
Турки — самый надежный партнер
Владимир Путин / Others
18 февраля 2024 г.

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал Турцию как наиболее надежного партнера в области газовой энергетики. Об этом он заявил в своем интервью российскому журналисту Павлу Зарубину. Эпизод из этого интервью журналист разместил в своем телеграм-канале.

В беседе Путин заявил, что его страна никому не отказывает в энергоресурсах, хотя не все страны идут на сотрудничество.

«Ничего мы не ограничиваем! Мы все даем, пожалуйста. Самый надежный партнер оказались турки. Вот через «Турецкий поток» идет», — заявил глава РФ.

Владимир Путин также отметил, что отказ европейских стран от российского газа не нанес ущерба России и ее экономика не развалилась, как на то, по его словам, рассчитывали западные лидеры. Но необратимые процессы начались в самой Европе, считает Путин.

Российский президент также добавил, что запустить уцелевшую ветку «Северного потока-2» можно всего за неделю. Однако власти Германии отказываются от этого в ущерб себе.

«В конце концов, все зависит только от решения правительства Германии», — отметил Путин. Он также добавил, что Россия активно работает «над собственной газификацией, над использованием этих энергоносителей для решения внутриэкономических проблем не только в системе ЖКХ, но и для экономики, для промышленности».

Также Владимир Путин в своем интервью подчеркнул, что происходящее в Украине носит судьбоносный характер для России, противопоставив это видение Западом Украины как плацдарма для улучшения своих тактических позиций.

«Мы от мирных инструментов перешли к инструментам военного характера, но и тогда мы стремились к тому, чтобы завершить этот конфликт мирным путем, и в Стамбуле договорились о параметрах», — заявил он.

«Если бы не позиция Запада, война прекратилась бы уже полтора года назад», — добавил Путин.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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