Президент Израиля Ицхак Герцог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что нормализация отношений с Саудовской Аравией станет преимуществом и выигрышем против палестинского движения ХАМАС. Он считает, что одной из целей ХАМАС во время событий 7 октября 2023 года был срыв переговоров о нормализации отношений между Тель-Авивом и Эр-Риядом.

Герцог также сообщил, что встретился с главой МИД Катара Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль-Тани, который прилагает большие усилия для обмена пленными.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан на той же конференции заявил, что установление дипломатических отношений между его страной и Израилем должно предварить создание независимого Палестинского государства.

Он отметил, что единственный и безопасный путь решения проблемы в регионе — приверженность США и Израиля концепции создания двух государств.

Бин Фархан подчеркнул, что действия Израиля вызвали волну негативных эмоций среди арабов и мусульман, и происходящее в секторе Газа так или иначе отразится на самом Тель-Авиве.

Он заявил, что нормализация отношений с Израилем зависит от приверженности мирному плану, который предполагает создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и получение палестинским народом своих законных прав, о чем официальный Эр-Рияд ранее неоднократно заявлял.