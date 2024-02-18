Быть ли дружбе Израиля и Саудовской Аравии?
ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Быть ли дружбе Израиля и Саудовской Аравии?На полях ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности представители обеих стран обменялись видением по поводу нормализации отношений
Саудовская Аравия и Израиль / Others
18 февраля 2024 г.

Президент Израиля Ицхак Герцог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что нормализация отношений с Саудовской Аравией станет преимуществом и выигрышем против палестинского движения ХАМАС. Он считает, что одной из целей ХАМАС во время событий 7 октября 2023 года был срыв переговоров о нормализации отношений между Тель-Авивом и Эр-Риядом.

Герцог также сообщил, что встретился с главой МИД Катара Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль-Тани, который прилагает большие усилия для обмена пленными.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан на той же конференции заявил, что установление дипломатических отношений между его страной и Израилем должно предварить создание независимого Палестинского государства.

Он отметил, что единственный и безопасный путь решения проблемы в регионе — приверженность США и Израиля концепции создания двух государств.

Бин Фархан подчеркнул, что действия Израиля вызвали волну негативных эмоций среди арабов и мусульман, и происходящее в секторе Газа так или иначе отразится на самом Тель-Авиве.

Он заявил, что нормализация отношений с Израилем зависит от приверженности мирному плану, который предполагает создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и получение палестинским народом своих законных прав, о чем официальный Эр-Рияд ранее неоднократно заявлял.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us