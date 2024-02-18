Министр иностранных дел лорд Кэмерон подтвердил позицию Соединенного Королевства по Фолклендским островам в преддверии своего визита туда. Он заявил, что принадлежность островов не подлежит обсуждению, пока их жители выражают желание оставаться британцами.

Визит Кэмерона — первый визит члена кабинета министров с 2016 года.

Президент Аргентины Хавьер Милей недавно заявил о стремлении к передаче территории, известной в Аргентине как Мальвинские острова, Буэнос-Айресу.

Великобритания и Аргентина по-прежнему расходятся во мнениях по поводу островов. После встречи с аргентинским президентом Милеем Министерство иностранных дел Великобритании признало это продолжающееся разногласие.

Острова стали предметом войны между Аргентиной и Великобританией в 1982 году, унесшей жизни 255 британских военнослужащих, трех жителей островов и 649 аргентинцев.

В 2013 году, когда лорд Кэмерон был премьер-министром, подавляющее большинство жителей островов проголосовали на референдуме за то, чтобы остаться заморской территорией Великобритании. Только три человека проголосовали против.

Милей ранее предлагал передать остров Аргентине по «гонгконгскому сценарию» и подчеркивал, что война «не будет решением проблемы».

Во время своего визита лорд Кэмерон планирует отдать дань уважения погибшим в войне и встретится с представителями правительства Фолклендских островов.

После посещения Фолклендов лорд Кэмерон совершит историческую поездку в Парагвай — первую для министра иностранных дел Великобритании. Затем он присоединится ко встрече Большой двадцатки (G20) в Бразилии.