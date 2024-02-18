ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Анталье на VI ETNOSPOR Forum обсудили проблемы традиционных видов спорта
C 17 по 18 февраля в Анталье состоялся VI ETNOSPOR Forum, на котором участники более 20 стран обсуждали пути решения проблем, которые стоят перед национальными и традиционными видами спорта и играми. TRT на русском посетил Форум и узнал, какие шаги предпринимаются для популяризации этноспорта. #Турция #ETNOSPOR #Анталья #ETNOSPORForum #ЭтноспортФорум #Этноспорт #традиционныеигры #традиционныевидыспорта
bnmbnm / Others
18 февраля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us