В Анталье на VI ETNOSPOR Forum обсудили проблемы традиционных видов спорта

C 17 по 18 февраля в Анталье состоялся VI ETNOSPOR Forum, на котором участники более 20 стран обсуждали пути решения проблем, которые стоят перед национальными и традиционными видами спорта и играми. TRT на русском посетил Форум и узнал, какие шаги предпринимаются для популяризации этноспорта. #Турция #ETNOSPOR #Анталья #ETNOSPORForum #ЭтноспортФорум #Этноспорт #традиционныеигры #традиционныевидыспорта