18 февраля 2024 г.
Об этом информирует Управление коммуникации при администрации президента Турции.
В сообщении отмечается, что этот визит станет первым зарубежным визитом президента Алиева после его переизбрания на президентских выборах, прошедших в Азербайджане 7 февраля.
В рамках визита запланированы встречи, на которых будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений между двумя странами и обсуждены шаги для дальнейшего углубления сотрудничества.
Также предусмотрен обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.