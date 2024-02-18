Об этом информирует Управление коммуникации при администрации президента Турции.

В сообщении отмечается, что этот визит станет первым зарубежным визитом президента Алиева после его переизбрания на президентских выборах, прошедших в Азербайджане 7 февраля.

В рамках визита запланированы встречи, на которых будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений между двумя странами и обсуждены шаги для дальнейшего углубления сотрудничества.

Также предусмотрен обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.