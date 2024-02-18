ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Азербайджана в Турции
По приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана 18-19 февраля глава Азербайджана Ильхам Алиев находится с официальным визитом в Турции
Президент Азербайджана в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев / Фото: АА / Others
18 февраля 2024 г.

Об этом информирует Управление коммуникации при администрации президента Турции.

В сообщении отмечается, что этот визит станет первым зарубежным визитом президента Алиева после его переизбрания на президентских выборах, прошедших в Азербайджане 7 февраля.

В рамках визита запланированы встречи, на которых будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений между двумя странами и обсуждены шаги для дальнейшего углубления сотрудничества.

Также предусмотрен обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us