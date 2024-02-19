Израиль готов начать наступление на Рафах, если к началу священного мусульманского месяца Рамадан (10 марта) не получится достичь заключения сделки об освобождении заложников. Об этом 18 февраля заявил член военного кабинета израильского правительства, экс-министр обороны Бени Ганц.

«Для тех, кто говорит, что цена слишком высока, я очень четко говорю: у ХАМАС есть выбор», — уточнил Ганц. — «Они могут сдаться, освободить заложников, и таким образом жители Газы могут отметить священный месяц Рамадана».

Политик подчеркнул, что израильские военные якобы будут способствовать эвакуации гражданских лиц из Рафаха в координации с США и Египтом, чтобы минимизировать количество жертв.

Рафах — последний не занятый израильской армией город Газы, где укрываются более 1,3 млн беженцев. Международные правозащитные организации, а также главы государств, включая президента США Джо Байдена, призвали правительство Израиля не начинать штурм Рафаха. Однако глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху остается непреклонен и обещает провести захват города в ближайшее время. По его словам, наземная операция в Рафах имеет важное значение для «‎устранения оставшихся батальонов»‎ ХАМАС и что те, кто призывает Израиль отказаться от штурма этого района, «‎‎призывают Израиль проиграть войну».

28 января представители спецслужб США, Израиля, Египта, а также премьер-министр Катара встретились в Париже, где согласовали черновик будущего соглашения о перемирии. Позже палестинское движение ХАМАС представило свой трехэтапный проект по прекращению огня на 4,5 месяца, который включал освобождение всех израильских заложников в обмен на 1500 палестинских заключенных. Также одно из условий ХАМАС — полный вывод израильских военных из Газы и восстановление палестинского контроля над сектором.

Однако премьер Нетаньяху отверг мирный план ХАМАС, назвав его «бредовым»‎. После этого 13 февраля представители разведок США, Израиля, Египта и премьер Катара собрались в Каире, чтобы повторно обсудить план по перемирию и достичь компромисса. Однако 16 февраля переговоры завершились без прорыва.

Рамадан в этом году начнется 10 марта.

Ганц считается лидером израильской оппозиции и одним из наиболее влиятельных политиков страны. Военный кабинет, состоящий из пяти человек, был сформирован через несколько дней после того, как Израиль начал вторжение в Газу 7 октября.

Согласно недавним опросам, Ганц более популярен у израильтян, нежели Нетаньяху. Политик считается наиболее подходящим кандидатом, чтобы стать следующим премьер-министром.