Министр иностранных дел Египта Самех Шукри обвинил движение ХАМАС в расколе Палестины.

«Я думаю, правы те, кто говорят, что ХАМАС не имеет поддержки большинства палестинцев и Палестинской национальной администрации», — отметил политик во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля.

Дипломат заявил, что ХАМАС несет ответственность за конфликт с Организацией освобождения Палестины (ООП), который привел к расколу между палестинскими фракциями.

Шукри также выразил сомнения относительно обстоятельств прихода ХАМАС к власти в секторе Газа в 2007 году. В 2005 году движение победило на парламентских выборах в секторе, при этом выступая под лозунгами полного уничтожения Израиля. В последующие годы произошли вооруженные столкновения с другим крупным палестинским движением — ФАТХ. Раскол привел к тому, что в 2007 году ХАМАС захватил власть в эксклаве.

Кроме того, глава МИД Египта уточнил, что у него вызывают вопросы финансирование движения и причины разногласий с другими палестинскими силами, которые поддерживают мирное урегулирование с Израилем.

Также министр призвал искать мирный план для урегулированию конфликта. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план по прекращению огня, предложенный ХАМАС. Инициатива включала прекращение боевых действий, обмен заключенными и полный вывод израильских военных из Газы. Нетаньяху назвал эти требования «бредовыми‎»‎ и заявил о намерении продолжить военные действия до «‎‎полного уничтожения» ХАМАС.

Египет наряду с Катаром считается ключевым посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. С 13 февраля в египетской столице Каире проходили переговоры между главами спецслужб США, Израиля, Египта, а также при участии премьер-министра Катара и делегации ХАМАС. Три дня стороны пытались найти новый компромиссный план перемирия, однако в итоге встреча в Каире завершилась без прорывов.