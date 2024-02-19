«Я встретился с моим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и прочного мира в Украине», — заявил Кулеба о переговорах, прошедших на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам украинского министра, он и Ван И «согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях и продолжать диалог».

Кроме того, по словам украинского министра, на встрече обсуждались планы Украины по проведению глобального мирного саммита, который Швейцария согласилась организовать. В одной из подготовительных встреч принял участие Китай.

В заявлении китайского Министерства иностранных дел в воскресенье отмечается, что Ван И сообщил Кулебе о намерении Китая продолжать стремиться к политическому урегулированию конфликта путем диалога.

Ван И также подчеркнул свою позицию на конференции в Мюнхене, заявив, что Китай уважает суверенитет государств и призывает к миру, не принимая на себя ответственность за ситуацию.

Год назад Ван И объявил о готовящейся китайской мирной инициативе для Украины и России, которая, однако, не получила широкой поддержки со стороны Украины и Запада.