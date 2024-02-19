Злоумышленники попытались перехватить управление системой связи израильского самолета El Al во время его полета над районом, где действуют йеменские хуситы. Об этом сообщает радиостанция Kan.

По ее данным, в небе в районе Сомали экипаж получил инструкции по радиосвязи, отличные от установленного полетного плана. Судну рекомендовали отклониться от маршрута и совершить посадку не в запланированном пункте назначения, а в Африке. Инструкции насторожили капитана судна, он переключился на альтернативные средства связи, что позволило ему совершить успешную посадку в международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

На борту самолета находились 250 человек. Источники Kan утверждают, ответственность за инцидент может лежать на непризнанной республике Сомалиленд, либо на представителях йеменского движения «‎Ансаруллах»‎ (хуситы).

Представители El Al отметили, что управление гражданской авиации Сомали ранее предупредило авиакомпании о возможных сбоях в связи в указанном районе. Пилотам рекомендовано использовать альтернативные средства связи в таких ситуациях.

El Al уточнила, что не считает инцидент на борту одного из своих рейсов в Таиланд в сомалийском воздушном пространстве «‎‎угрозой безопасности полетов» и не считает, что злоумышленники действовали только против израильской национальной авиакомпании.

Между тем, газета The Jerusalem Post утверждает, что это уже второй подобный случай за последнюю неделю.

В ноябре 2023 года йеменские хуситы заявили, что будут атаковать все суда, связанные с Израилем, чтобы вынудить Тель-Авив прекратить военное вторжение в Газу. После этого крупнейшие транспортные компании мира прекратили отправлять суда через Красное море и Суэцкий канал, предпочитая более длительный и дорогостоящий маршрут вокруг Африки. Удары хуситов привели к значительному снижению грузоперевозок через Суэцкий канал и уменьшению доходов канала на 46,8%.