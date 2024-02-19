Злоумышленники попытались перехватить управление системой связи израильского самолета El Al во время его полета над районом, где действуют йеменские хуситы. Об этом сообщает радиостанция Kan.
По ее данным, в небе в районе Сомали экипаж получил инструкции по радиосвязи, отличные от установленного полетного плана. Судну рекомендовали отклониться от маршрута и совершить посадку не в запланированном пункте назначения, а в Африке. Инструкции насторожили капитана судна, он переключился на альтернативные средства связи, что позволило ему совершить успешную посадку в международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
На борту самолета находились 250 человек. Источники Kan утверждают, ответственность за инцидент может лежать на непризнанной республике Сомалиленд, либо на представителях йеменского движения «Ансаруллах» (хуситы).
Представители El Al отметили, что управление гражданской авиации Сомали ранее предупредило авиакомпании о возможных сбоях в связи в указанном районе. Пилотам рекомендовано использовать альтернативные средства связи в таких ситуациях.
El Al уточнила, что не считает инцидент на борту одного из своих рейсов в Таиланд в сомалийском воздушном пространстве «угрозой безопасности полетов» и не считает, что злоумышленники действовали только против израильской национальной авиакомпании.
Между тем, газета The Jerusalem Post утверждает, что это уже второй подобный случай за последнюю неделю.
В ноябре 2023 года йеменские хуситы заявили, что будут атаковать все суда, связанные с Израилем, чтобы вынудить Тель-Авив прекратить военное вторжение в Газу. После этого крупнейшие транспортные компании мира прекратили отправлять суда через Красное море и Суэцкий канал, предпочитая более длительный и дорогостоящий маршрут вокруг Африки. Удары хуситов привели к значительному снижению грузоперевозок через Суэцкий канал и уменьшению доходов канала на 46,8%.