Турецкий оборонный гигант Roketsan представил инновационное лазерное оружие, использующее искусственный интеллект (ИИ) для определения целей. Система получила название ALKA, сообщил менеджер по передовым системам в Roketsan Сейит Тунч.

ALKA была разработана под руководством Управления оборонной промышленности (SSB) при администрации президента Турции. Тунч уточнил: вся «‎умная начинка»‎ оружия разработана и создана усилиями турецких компаний, то есть лазерная система — 100% отечественный продукт.

ALKA — это гибридная система противовоздушной обороны (ПВО), которая использует электромагнитные и лазерные технологии для уничтожения беспилотников и удаленного разминирования территории.

Тунч отметил, что оружие стало особенно актуально на фоне последних мировых событий, включая российско-украинскую войну. Он также подчеркнул, что Турции такое оружие будет необходимо для борьбы с «‎‎асимметричными угрозами».

ALKA была впервые представлена на оборонной выставке IDEF в Стамбуле в 2019 году. Искусственный интеллект помогает обнаруживать цели и корректировать наведение на объекты.

Система использует сфокусированные лазерные или электромагнитные волны для уничтожения или отключения дронов на безопасном расстоянии. Благодаря мощным электромагнитным импульсам система ALKA может вывести из строя целый рой беспилотников на расстоянии до 4 км и непосредственно уничтожить беспилотники со взрывчаткой на расстоянии 500-750 метров. При этом в Roketsan уточняют, что стоимость использования системы намного дешевле по сравнению с обычным оружием.

Кроме того, Roketsan представила METE — самую маленькую ракету в мире с лазерным управлением. Ракета размером 50 см в длину и 40 мм в диаметре может точно поразить цель.