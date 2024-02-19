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Алиев посетил мавзолей Ататюрка
Президент Азербайджана отдал дань уважения основателю Турецкой Республики в Анкаре, подчеркнув глубокое уважение и стратегический альянс между странами
Алиев посетил мавзолей Ататюрка
Ильхам Алиев в мавзолее «Аныткабир» / Фото: сайт президента Азербайджана / Others
19 февраля 2024 г.

19 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, посетив его мавзолей «Аныткабир» в Анкаре. Во время церемонии, включающей возложение венка и минуту молчания, Алиев выразил свое глубокое уважение. Затем глава государства сделал памятное фото и подписал Книгу памяти.

В своем обращении в Книге памяти Алиев написал: «С глубочайшим уважением и почтением вспоминаю великого сына турецкого мира, талантливого командира и гениального лидера Гази Мустафу Кемаля Ататюрка. Великий лидер Мустафа Кемаль Ататюрк, создав сто лет назад свое величайшее произведение — Турецкую Республику, навеки вписал свое имя золотыми буквами в страницы мировой истории и в сердца своего народа.

Как президент братского Азербайджана, я испытываю особую гордость, видя сегодняшний уровень развития, благосостояние, мощь и влияние в мировом сообществе государства, основателем которого был Мустафа Кемаль Ататюрк. Защита и передача будущим поколениям непоколебимой азербайджано-турецкой дружбы, единства и солидарности, которые являются наибольшим сокровищем наших народов, а также развитие и укрепление нашего стратегического альянса во всех направлениях являются высшей задачей, стоящей перед двумя странами.

Дорогая память о великой личности Гази Мустафы Кемаля Ататюрка, который считал радость Азербайджана своей радостью, а горе — своим горем, навсегда останется в сердцах народа Азербайджана. Да упокоится его душа в мире!»

После посещения мавзолея Алиев также посетил памятник национальному лидеру Азербайджана в парке Гейдара Алиева в Анкаре.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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