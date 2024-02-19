В субботу семья Алексея Навального провела весь день в тщетных попытках найти тело политика, умершего в колонии в Харпе.

Мать и адвокатов Навального, прибывших в колонию в Харпе, отправили в морг в Салехарде. Однако там им сообщили, что тела Навального у них нет.

Утром в понедельник мать и адвокаты снова явились в морг.

«Внутрь их не пускают. Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают», — заявила Ярмыш.

По некоторой информации, тело Навального изначально доставили в Лабытнанги, но к вечеру 16 февраля его перевезли в Салехардскую окружную клиническую больницу.

В Следственном комитете матери и адвокатам Навального сообщили, что проверка обстоятельств его смерти продлена.

«Сколько еще она будет идти — неизвестно. Причина смерти по-прежнему «не установлена». Они лгут, тянут время и даже не скрывают этого», — написала Ярмыш в соцсети X.

Согласно заявлению Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Алексей Навальный умер в течение дня 16 февраля, предположительно, «после прогулки».

Матери Навального сообщили в колонии, что он умер от «синдрома внезапной смерти».