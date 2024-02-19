Совет нацбезопасности США начал готовить план ответа на возможную угрозу со стороны России в космосе. Об этом сообщил глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер.

«‎Мы встретились с [советником президента США по нацбезопасности] Джейком Салливаном, и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, станет ответом. Нам необходимо убедиться, что мы предотвратим то, что может привести к международному кризису», — заявил Тернер.

15 февраля в Белом доме заявили о «‎серьезной угрозе национальной безопасности‎». По данным телеканала ABC News, разведка США узнала о намерении Москвы разместить в космосе ядерное оружие, чтобы вывести из строя спутники и устроить массовый блэкаут на Земле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления США о российских намерениях очередной уловкой и связал это с попытками президента Джо Байдена воздействовать на Палату представителей, чтобы согласовать законопроект о помощи Украине.

Американские спецслужбы утверждают, что российский проект по размещению космического оружия находится в разработке, вопрос в том, планирует ли Россия использовать его, чтобы разместить реальное ядерное оружие в космосе.

Даже если Россия разместит ядерное оружие на орбиту, официальные лица США согласны с оценкой разведки, что вряд ли Москва решится применить это оружие, поскольку такой взрыв выведет из строя не только американские, но и все существующие спутники, в том числе российские.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил российскую космическую угрозу с главами МИД Китая и Индии, призвав их воздействовать на Россию, чтобы убедить ее отказаться от своих намерений.

Послание Блинкена было предельно простым: любая ядерная детонация в космосе выведет из строя не только западные спутники, но также скажется на коммуникациях в Пекине и Нью-Дели, что приведет к полному коллапсу на Земле.