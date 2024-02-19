ПОЛИТИКА
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Предвыборные волнения в Мексике
В воскресенье в Мексике десятки тысяч людей приняли участие в марше протеста против правящей партии страны в преддверии выборов
Предвыборные волнения в Мексике
"Марш за демократию" в Мексике / Photo: Reuters
19 февраля 2024 г.

Организованные оппозиционными политическими силами Мексики митингующие выступали за проведение свободных и справедливых выборов в стране, а также выражали протест против коррупции.

В Мехико тысячи людей, одетых в розовое, собрались на главной площади города, требуя «убрать Лопеса». Другие несли плакаты с лозунгом: «Сила народа больше, чем сила правителей».

Согласно данным правительства, около 90 тыс. человек вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с нынешним руководством страны.

Кроме того, этот день ознаменовался регистрацией лидера правящей партии Морена Клаудии Шейнбаум в качестве кандидата на пост президента.

Шейнбаум считают преемником нынешнего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, за которого голосовали многие избиратели, рассматривая его как представителя рабочего класса и реформатора.

Однако 70-летний президент также получил обвинения в действиях, угрожающих демократии страны. В прошлом году он сократил финансирование Национального избирательного института и ослабил надзор за расходами на предвыборную кампанию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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