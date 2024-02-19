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В суде ООН рассматривается дело об израильской оккупации
В Международном суде ООН начались слушания по делу о законности контроля Израиля над территориями на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа
В суде ООН рассматривается дело об израильской оккупации
Photo: Reuters / Reuters
19 февраля 2024 г.

Более пятидесяти стран и три международные организации высказывают свою позицию относительно оккупации палестинских территорий. Речь идет о территориях, захваченных Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Первыми на слушаниях намерены выступить представители Палестины, в то время как Израиль не планирует принимать участие. Также свою позицию выскажут Турция, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Африканский союз.

Слушания будут продолжаться до 26 февраля, а на вынесение решения может уйти несколько месяцев. Суд вынесет консультативное заключение, не обязывающее стороны к каким-либо действиям.

В декабре 2022 года Генассамблея ООН обратилась к суду с просьбой вынести решение по данному вопросу.

Международный суд ООН в настоящее время также рассматривает иск ЮАР против Израиля по обвинению в геноциде жителей сектора Газа. Ранее суд ООН обязал Израиль не допустить геноцид палестинцев в Газе.

17 февраля Международный суд добавил, что «опасная ситуация» в Рафахе требует «немедленного и действенного осуществления временных мер», указанных в его решении от 26 января 2024 года, которые распространяются на всю территорию сектора Газа, включая Рафах.

Международный суд также подчеркнул, что Израиль «по-прежнему обязан полностью соблюдать свои обязательства по конвенции о геноциде и указанному решению, включая обеспечение безопасности палестинцев в секторе Газа».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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