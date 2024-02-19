Иран превратился в один из ведущих мировых центров косметической хирургии. В 2022 году страна заняла 12-е место по числу процедур косметической хирургии, сообщает Международное общество эстетической пластической хирургии (ISAP). Хотя в 2016-м страна находилась на 18 месте.

Десятки тысяч людей — как жителей страны, так и туристов, прибывающих в Иран специально для этой цели — ежегодно обращаются в клиники для пластических операций.

Наиболее популярной процедурой считается ринопластика — изменение формы носа. За ней следует липосакция, операции на веках, брюшной полости и увеличение груди. В общей сложности в 2022 году в Иране провели около 320 тыс. косметических процедур, как хирургических, так и нехирургических. Это более чем в два раза превышает число операций, проведенных в 2016 году (151 тыс. операция).

Но эти цифры — это только «вершина айсберга», потому что многие из иранских хирургов не предоставили ISAP точные данные о количестве проведенных операций. Пластические хирурги не были обязаны подавать записи в органы здравоохранения Ирана. Потому истинное количество косметических процедур в стране намного выше, потому справедливо говорить, что Иран может входить в «‎пятерку»‎ лидеров по числу пластических операций, отметили в ISAP.

Косметическая хирургия в Иране когда-то была в значительной степени недоступна широким слоям населения из-за дороговизны. Потому такого рода хирургические вмешательства могли себе позволить только люди с достатком выше среднего и в основном уже не молодые. Однако сейчас тренд меняется: благодаря широкому распространению хирургии, она стала доступна всем слоям общества. Сейчас большинство пациентов пластических хирургов — молодежь.

Кроме того, низкая стоимость операций привлекает в Иран тысячи туристов, в основном из арабских государств, а также иранцев, живущих в Европе и США. Ринопластика в Иране стоит от $800 до $2000 — по сравнению с минимум $6000 в американских клиниках. По данным ISAP, около 8,5% пациентов в 2022 году — иностранцы.

Резкий рост количества хирургических вмешательств в последние годы встревожил врачей, которые опасаются, что погоня за красотой скажется на здоровье пациентов и иранской идентичности.

«Подлинное иранское лицо искажается в результате инвазивных процедур. Иранцам навязываются западные стандарты красоты‎»‎, — считает Бабак Никумарам, председатель иранского общества пластических и эстетических хирургов (ISPA).

По его словам, 80% пациентов — женщины, которые хотят провести операцию по целому ряду причин: от личного восприятия до желания нравиться пользователям в соцсетях.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди в конце прошлого года заявил, что люди, которые радикально изменили свою внешность при помощи пластической хирургии, должны подать заявку на новую идентификационную документацию: заменить паспорт и водительские права.