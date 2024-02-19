Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац официально объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон-грата. Об этом он заявил в преддверии встречи с бразильским послом, который был вызван в иерусалимский музейно-исследовательский комплекс Яд Вашем в свете громкого заявления бразильского лидера.

«Я хотел бы передать президенту, что мы не простим его и что он является нежелательной персоной в Израиле, пока он не откажется [от своих слов] и не извинится», — передает слова Каца издание Yedioth Ahronoth.

Напомним, Лула да Силва 18 февраля провел параллели между действиями Израиля в секторе Газа и зверствами нацистской Германии, утверждая, что ситуацию в Газе следует квалифицировать как геноцид, а не войну.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на сравнение, подчеркнув, что подобные высказывания об Израиле и Гитлере «пересекают красную черту».