ПОЛИТИКА
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Мустафа Джемилев: история лидера крымскотатарского народа
О жизни в депортации, за что отсидел в тюрьме 15 лет и как после присоединился к национальному движению крымских татар. Об этом и не только лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев рассказал в эксклюзивном интервью TRT на русском. #Украина #Крым #Джемилев #Kırımoğlu #СССР #крымскиетатары #исторяи #лидер #перестройка #национальноедвижение
bonbon / Others
19 февраля 2024 г.
Истории
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