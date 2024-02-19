Мустафа Джемилев: история лидера крымскотатарского народа

О жизни в депортации, за что отсидел в тюрьме 15 лет и как после присоединился к национальному движению крымских татар. Об этом и не только лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев рассказал в эксклюзивном интервью TRT на русском. #Украина #Крым #Джемилев #Kırımoğlu #СССР #крымскиетатары #исторяи #лидер #перестройка #национальноедвижение