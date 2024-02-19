Тысячи людей в разных странах вышли на акции в память об Алексее Навальном

Тысячи людей в Великобритании, Германии, США, Франции, Польше и других странах вышли на улицы, чтобы почтить память российского оппозиционера Алексея Навального, который, согласно сообщению ФСИН, умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. Сторонники Навального организовали мемориалы памяти Навального напротив зданий посольств РФ в своих странах. #Германия #Великобритания #Франция #Польша #США #Навальный #память #акция