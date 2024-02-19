Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики страны.

Сильный ветер 17 февраля привел к аварийному отключению на высоковольтных линиях электропередачи 110 кВ «Л-Газли-1» и «Л-Газли-2» в Бухарской области. Это привело к отключению восьми газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Газли» и двух агрегатов на станции «Учкир».

«Для обеспечения природным газом населения и объектов бюджетной сферы работа всех метановых заправок в нашей стране временно приостановлена. Учитывая возможность резкого падения давления газа в магистральных газопроводах, принимаются и другие необходимые меры по устранению негативных ситуаций, которые могут возникнуть при одновременной поставке природного газа потребителям и теплоэлектростанциям республики», — пояснили в ведомстве.

В то же время, по данным Министерства, 18 февраля через 133 метановые заправки было поставлено 700 тыс. кубометров газа для автомобилей учреждений здравоохранения и других объектов социальной сферы.

«Тем не менее, дефицит поставок электроэнергии вчера составил 6,4 млн кВтч, и пришлось ввести ограничения до 400 МВт в часы пик по всей стране. Потребителям отпущено 225,6 млн кВтч электроэнергии. Потребление природного газа составило 151,6 млн кубометров», — сообщили в Минэнерго.

В конце ноября министр энергетики Журабек Мирзамахмудов представил план по обеспечению Узбекистана энергоресурсами на предстоящую зиму. В этот план входили различные меры, такие как использование мазута для генерации электроэнергии, перевод крупных предприятий на ночной режим работы, сокращение поставок газа на автозаправочные станции и другие.