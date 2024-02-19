ПОЛИТИКА
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Чешские фермеры включаются в европейский бунт
В понедельник фермеры на сотнях тракторов выехали на улицы Праги в знак протеста против аграрной политики чешских властей
Чешские фермеры включаются в европейский бунт
Photo: Reuters / Reuters
19 февраля 2024 г.

Организаторы протеста сообщили, что в город уже прибыло более 500 тракторов и еще больше техники находится в пути. Колонны фермеров сконцентрировались около здания Министерства сельского хозяйства.

Столичная полиция подтвердила эту информацию, отметив при этом отсутствие проблем с движением транспорта по городу.

Протестующие выразили недовольство политикой чешских властей в сфере ценообразования на электроэнергию для сельхозпредприятий, ограничениями на использование удобрений и стремлением к климатической нейтральности к 2050 году в рамках «зеленого курса» Европейского союза. Они считают, что эти меры противоречат сложившимся методам сельского хозяйства.

Организаторы протеста заявили, что фермеры теряют надежду на стабильное будущее и требуют изменений.

Протестное движение фермеров, распространившееся по всей Европе за последние месяцы, вызывают озабоченность европейских политиков. Протестующие блокируют города, сбрасывают навоз, поджигают тюки сена. Фермеры выражают свою протестную позицию различными способами, в том числе вступая в столкновения с полицией.

Кроме того, у европейских политиков вызывает тревогу активная поддержка фермерского движения со стороны правых партий. Последние видят в борьбе с «брюссельским диктатом» и «оторванными от реальности элитами» новый фронт, направленный против евроинтеграции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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