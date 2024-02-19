Серьезные проблемы с памятью

«В ходе интервью с нашей командой память подводила Байдена. Он не помнил, когда был вице-президентом, забыл в первый день опроса, когда закончился его срок, а во второй — когда он начался. Он не помнил, хотя прошло всего несколько лет, когда умер его сын Бо», — с таким заявлением выступил специальный прокурор Роберт Хёр.

Он расследовал дело о незаконно хранившихся у Джозефа Байдена секретных документах и рекомендовал присяжным не предъявлять 81-летнему американскому лидеру уголовных обвинений, охарактеризовав его как «пожилого мужчину с благими намерениями и слабой памятью», оставившего у себя бумаги «по невинной ошибке».

Глава государства и раньше путал действующих и ушедших лидеров, пытаясь общаться с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, хотя имел в виду Ангелу Меркель, и экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, подразумевая Эммануэля Макрона, называл Камбоджу Колумбией, забывал название движения ХАМАС. Однако сейчас о том, что у президента США есть проблемы со здоровьем, заговорили открыто, и этому нашлись подтверждения.

Врач экс-президента Барака Обамы Ронни Джексон заявил, что отчет спецпрокурора доказывает, что Байден «даже не тот человек», которым он был в годы правления 44-го президента США в Белом доме, у лидера «серьезные проблемы», «с каждым днем ему становится все хуже», а значит из-за проблем со здоровьем он «не подходит на роль президента».

В окружении главы государства доклад Хёра раскритиковали. Вице-президент Камала Харрис назвала высказывания спецпрокурора «безосновательными, неверными и неуместными», а также «политически мотивированными».

Также из администрации звучали обвинения в «клевете, полной дешевых выпадов». Осудил такие слова в свой адрес и сам президент, заверив всех, что у него все в порядке, он поставил страну на ноги и он знает, «какого черта он делает».

Американский лидер созвал пресс-конференцию, на которой, однако, также не обошлось без очередного казуса. Рассуждая о происходящем в секторе Газа, американский лидер назвал президента Египта Абдель Фатаха ас-Сиси «президентом Мексики ас-Сиси».

На этом фоне рейтинги популярности главы государства, которые и так считаются самыми низкими в истории, не пошли вверх. Его деятельность на посту одобряют 38,5% респондентов. 86% граждан уверены, что Байден слишком стар для должности президента, при этом число недовольных лишь растет — еще в начале года так думали 76% опрошенных американцев.

Хотели бы кандидата помоложе

Проблемы со здоровьем Байдена уже стали фактором избирательной гонки. Республиканцы и так давно говорят о его проблемах с памятью, однако упоминание этого в официальном документе может еще больнее ударить по имиджу главы государства и сыграть лишь на руку Дональду Трампу, которого считают самым вероятным кандидатом от республиканцев на выборах.

Это дало основание однопартийцам президента Байдена задуматься, не стоит ли им сменить его в качестве кандидата в президенты от Демпартии, пока не поздно, пишут американские СМИ. Претендент на республиканскую номинацию Никки Хейли и вовсе заявила, что Байден «через 30 дней» не будет кандидатом от Демократической партии.

Как показал опрос телеканала NBC, большинство избирателей сильно беспокоятся по поводу физического и психического здоровья президента. 73% американцев, поддерживающих демократов, хотели бы видеть кандидатом в президенты человека, гораздо моложе Байдена.

Впрочем, в США не принято менять в качестве кандидата от партии действующего президента, который хочет идти на второй срок. К тому же сейчас у Демократической партии нет единого кандидата, в их стане сильно обострилась борьба умеренного и радикального крыла из-за раскола о поддержке Тель-Авива, в таких условиях найти компромиссную фигуру практически невозможно.

Возможная замена Байдену

Несмотря на это, телеканал Fox News, близкий к Республиканской партии, все же представил пять возможных кандидатур вместо Джозефа Байдена. Среди них вице-президент Камала Харрис, заявившая о готовности заменить действующего лидера «при любых обстоятельствах». Однако ее рейтинг на 10% ниже, чем у действующего главы государства и составляет всего 28%.

Также в списке популярный губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губернатор Кентукки Энди Бешир. В американских СМИ обсуждают и кандидатуру бывшей первой леди Мишель Обамы. У нее нет политического опыта, однако, как считается, она может воспользоваться довольно позитивным имиджем своего мужа, 44-го президента США Барака Обамы.

Пока же руководство Демпартии настаивает на необходимости активизировать предвыборную кампанию Байдена, хотя большее количество выступлений перед публикой может лишь увеличить число курьезов. В настоящее время, несмотря ни на что, действующий глава государства — несомненный лидер среди кандидатов от демократов.

Его соперник на праймериз, конгрессмен Дин Филлипс, не получил ни одного делегата партийного съезда. А новым кандидатам включиться в предвыборную гонку практически невозможно.

5 марта в стране пройдет «супервторник»: списки для участия в праймериз уже сформированы в большинстве штатов и документы на регистрацию нового претендента на участие подать нельзя.

Возможен вариант с выходом Джозефа Байдена из гонки перед съездом Демократической партии и призывом к его делегатам поддержать кого-нибудь другого. Но при этом неизвестно, поддержат ли делегаты съезда эту кандидатуру или же воспротивятся ей. В случае возникновения второго сценария это вообще вызовет разлад в стане демократов и сыграет на руку республиканцам.

Так что наиболее вероятный сценарий — в списке кандидатов останется Джозеф Байден: сам глава государства покидать гонку пока не собирается, заявляет, что на здоровье не жалуется и намерен участвовать в гонке.