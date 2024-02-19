В понедельник Япония приняла в Токио премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, чтобы обсудить вопросы восстановления Украины. Он принял участие в японско-украинской Конференции по содействию экономическому росту и реконструкции.

С начала российского вторжения Япония предоставила Украине поддержку различного характера на сумму свыше 10 млрд долларов, став четвертым по объему помощи донором. Об этом заявил Денис Шмыгаль на конференции с участием около 300 представителей правительств и бизнеса Японии и Украины.

«Благодаря этому финансированию во время этой ужасной войны, начатой Россией, миллионы украинцев смогли выжить», — заявил Шмыгаль.

«Частный сектор является основным двигателем восстановления Украины… Мы хотели бы сотрудничать с Японией в вопросах модернизации и восстановления нашей страны. Мы хотим, чтобы все вы стали частью экономического чуда Украины», — добавил он.

В прошлом году Япония ослабила экспортные регуляции на готовую продукцию. Это позволило ей помочь Украине восполнить пробелы в оборонном снаряжении. Токио также предоставил Украине системы обнаружения самолетов и мобильные электрогенераторы. Япония не поставляла Украине летальные вооружения из-за законодательного запрета на экспорт такой продукции.

На прошлой неделе Всемирный банк, Евросоюз и ООН в совместном докладе оценили затраты на восстановление Украины в 486 млрд долларов на ближайшие 10 лет, включая 15 млрд долларов только в 2024 году.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил приверженность поддержке независимости и территориальной целостности Украины и защиты свободы ее народа. Кисида также заявил о готовности Японии предоставить необходимую долгосрочную помощь для обеспечения стабильной экономики.

Стороны подписали ряд соглашений, в том числе о восстановлении инфраструктуры, разминировании, развитии сельского хозяйства и совершенствовании управления. Япония также согласилась ослабить визовые правила для украинских бизнесменов.