В результате обильных осадков в ночь на понедельник в провинции Нуристан на востоке Афганистана произошел оползень.

Погибли по меньшей мере 25 человек, восемь получили ранения, многие остались под завалами, как сообщили сегодня представители Министерства чрезвычайных ситуаций Афганистана.

После снегопадов на большей части территории страны оползень прошел через деревню Накре в долине Татин, разрушив около 20 домов и похоронив под снегом и обломками большое число людей.

«В настоящее время ведутся спасательные работы, и число погибших может увеличиться. Снег все еще продолжается», — сказал глава Управления информации и культуры провинции Джамиулла Хашими журналистам.

Маулви Мохаммад Наби Адель, глава Департамента общественных работ провинции, сказал, что непогода продолжает мешать спасателям.

«Из-за облаков и дождя вертолет не может приземлиться в Нуристане», — сказал он, добавив, что снег заблокировал одну из главных дорог в провинцию, что «затрудняет спасательную операцию».

Провинция Нуристан, расположенная на южной оконечности хребта Гиндукуш у границы с Пакистаном, преимущественно покрыта горными лесами.

Афганистан — страна, разрушенная десятилетиями войны и уязвимая к экстремальным погодным явлениям и стихийным бедствиям. В последние годы Афганистан страдает от разрушительных наводнений и землетрясений.