После переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 19 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул стратегическую важность турецко-азербайджанского союза.

«Сегодня наше сотрудничество является ключевым фактором не только для нашего региона, но и для всей Евразии», – отметил он.

Алиев отметил, что после внеочередных президентских выборов он, как и прежде, выбрал Турцию для своего первого официального визита, что символизирует глубокие братские связи между двумя странами. По словам азербайджанского лидера, в рамках этого визита было обсуждено множество важных вопросов, включая военное взаимодействие.

«Наши армии представляют собой единый кулак. Вторая карабахская война и недавние антитеррористические операции доказали, что Азербайджан полностью адаптировал модель турецкой армии», – заявил Алиев.

Переговоры между двумя лидерами также коснулись сферы оборонной промышленности, где были очерчены планы на совместное производство. «По мере реализации этих планов мы будем информировать общественность», – добавил президент.

Алиев также акцентировал на успехах в Карабахе, где антитеррористическая операция укрепила суверенитет Азербайджана и исключила возможность возникновения сепаратистских движений в будущем.

«Турция играет ключевую роль в обеспечении мира, стабильности и сотрудничества в нашем регионе», – заявил глава государства, отметив важность позиции Турции на международной арене.

В завершение Алиев анонсировал проведение неформального саммита Организации тюркских государств в Шуше и рассказал о приглашении к участию президента Турецкой Республики Северного Кипра. По словам президента Азербайджана, это станет еще одним шагом к укреплению единства тюркских народов.