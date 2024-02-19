«Открылось историческое окно возможностей для установления прочного мира в регионе», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который совершил свой первый официальный зарубежный визит после инаугурации.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция будет и дальше поддерживать Азербайджан в этом процессе.

Он поздравил Алиева с переизбранием на пост президента и добавил, что эти выборы имели историческое значение, так как впервые в истории страны проводились «на всей суверенной территории». Он подчеркнул, что этот визит символизирует «братство и единство» между двумя странами.

Глава Турецкой Республики осудил решение ПАСЕ не допускать азербайджанскую делегацию к участию в заседаниях, назвав эти действия несправедливыми.

«Мы будем продолжать подчеркивать, что эта ассамблея должна быть платформой для диалога с целью укрепления парламентской демократии, а не конфликта», — заявил Эрдоган, добавив, что Турция будет «продолжать свои инициативы в этом направлении до тех пор, пока решение не будет отменено».

В речи турецкого главы были затронуты также и другие важные вопросы двустороннего и регионального значения — доведение объема торговли с Баку до 15 млрд долларов, завершение проекта железнодорожной линии Баку — Тбилиси — Карс, а также дипломатические усилия по включению Армении в конструктивное региональное сотрудничество.

«Нет сомнений, что подписание постоянного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией станет новым источником надежды на мир, спокойствие и стабильность в нашем регионе и во всем мире. В этом процессе мы действуем плечом к плечу с Азербайджаном», — сказал президент Турецкой Республики.

Эрдоган также выразил благодарность азербайджанскому народу за помощь Турции после землетрясений, от которых год назад пострадала страна.

Было объявлено, что внеочередной саммит Организации тюркских государств должен пройти в июле этого года в Шуше — городе, возвращенном Азербайджаном после десятилетий оккупации.