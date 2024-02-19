По словам двух американских чиновников, после настойчивых просьб украинских политиков и военных администрация Байдена работает над поставкой Украине дальнобойных баллистических ракет.

В конце прошлого года США начали поставлять Украине тактические ракетные комплексы ATACMS. Однако пока это были ракеты средней дальности. Сейчас речь идет о более дальнобойных ракетах, которые позволили бы Украине наносить удары вглубь Крымского полуострова.

В течение двух лет войны США отказывались поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия. В администрации Байдена существовали опасения, что Украина будет использовать их для ударов по территории оккупированного Крыма или России. Это могло, по опасениям американского руководства, спровоцировать эскалацию конфликта со стороны РФ. Аналогичные опасения высказывались американскими политическими и военными чиновниками и по поводу других систем вооружения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел большую часть встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене на полях ежегодной конференции по безопасности, обсуждая необходимость поставки Украине оружия большей дальности.

«Я только что вернулся со встречи с госсекретарем Блинкеном. И потратил значительную часть времени, добиваясь решения в пользу дальнобойных ATACMS», — сказал Кулеба журналистам в Мюнхене в субботу, пояснив, что Украине нужна версия ракеты, способная летать на 300 км.

«Есть только один способ уничтожить российские возможности в Украине — наносить удары вглубь оккупированных территорий, обходя российские системы радиоэлектронной борьбы и перехватчики. Если вы хотите наносить удары за линией фронта, срывать логистику, уничтожать склады боеприпасов, это можно сделать только ракетами большей дальности», — заключил он.

Но финансирование поставок оружия в Украину остается под вопросом из-за противодействия экс-президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе. На прошлой неделе Сенат принял пакет иностранной помощи в размере $95 млрд для Украины, Израиля и Тайваня. Однако неясно, когда контролируемая республиканцами Палата представителей проголосует по этому вопросу и будет ли законопроект вообще принят.

В течение месяцев республиканцы, поддерживающие Трампа, заявляли, что одобрят военную помощь Украине только в случае, если администрация Байдена согласится на пакет мер по иммиграции и безопасности границ, предложенный Республиканской партией. При этом в начале месяца Трамп и его союзники в Палате представителей и Сенате отвергли двухпартийный компромисс по комплексному пакету мер.

Официальные лица Министерства обороны сообщили прессе, что США имеют ограниченный запас ATACMS и вряд ли отправят их в Украину без средств для пополнения американских арсеналов. Они не исключили возможности обратиться к союзникам с просьбой предоставить эти ракеты Украине из своих запасов, которые позднее будут восполнены. Белый дом пока никак не прокомментировал ситуацию.