По словам очевидцев, находящихся в этом районе, по крайней мере два авиаудара были нанесены в понедельник возле города Газия на побережье Ливана, примерно в 60 км к северу от границы с Израилем.

Очевидцы услышали несколько громких взрывов и увидели два толстых черных столба дыма, поднимавшиеся со стороны города.

«Израильские военные самолеты нанесли... удары по городу Газия», — сообщило в понедельник государственное Национальное агентство новостей Ливана, добавив, что объектом нападения стал автомобиль, а на место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Фотограф AFP сообщил о звуке как минимум двух последовательных ударов в Газие. По его словам, один из ударов мог быть нацелен на ангар недалеко от главного прибрежного шоссе.

На видео, распространенном в социальных сетях, также видно, что в результате как минимум двух ударов образовались большие клубы черного дыма.

Ранее во второй половине дня сообщалось о беспилотнике, кружившем на малой высоте над районом Сидона.

Большинство обменов ракетными ударами между Израилем и «Хезболлой» в последние месяцы были ограничены районами вблизи границы. Однако Газия находится примерно в 60 км от ближайшей израильской границы и менее чем в пяти километрах от города Сидон.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Ливан «заплатит высокую цену», если дипломатическими средствами не удастся вывести «Хезболлу» из приграничной зоны.

Согласно заявлениям «Хезболлы» и подсчетам Reuters, в результате израильских ударов по Ливану были убиты более 170 членов «Хезболлы» и почти три десятка мирных жителей. Агентство AFP сообщает, что число погибших среди гражданского населения Ливана в результате этих атак составляет около 40 человек.