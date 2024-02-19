Авдеевка является важным укрепительным районом ВСУ на окраине Донецка, который был сформирован еще в 2014 году. Бои за город начались практически с первого дня войны в Украине. К маю 2023 года в результате непрекращающихся обстрелов в населенном пункте, где ранее проживало около 35 тыс. человек, были повреждены или разрушены практически все здания.

Активное наступление на город возобновилось в октябре прошлого года. Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в одном из интервью назвал город «кладбищем», пояснив, что Россия потеряла в ходе штурма десятки тысяч военнослужащих. Тем не менее, 17 февраля командование ВСУ объявило, что армия отступила из Авдеевки. Населенный пункт перешел под контроль российской армии, включая один из укрепрайонов — коксохимический завод.

О потере Авдеевки и важности этого рубежа для украинских военных, TRT на русском поговорил с офицером ВСУ Юрием Касьяновым:

— Стратегическая важность города была обозначена еще в 2014 году. Это предместье Донецка и мощный укрепительный район. Это бывшая воинская часть СССР, которая имела серьезные бетонные укрепления. Там находился укрепрайон «Зенит».

Это был такой выступ, с помощью которого украинские войска могли освободить от сепаратистов и российских войск часть Донецкой области. Также он мешал российским войскам проводить логистику вдоль фронта. Безусловно, этот рубеж был очень важен. И понятно, что российские войска стремились его ликвидировать.

Помимо этого, произошедшее имеет большое политическое значение. Авдеевка являлась целью российских войск с самого начала вторжения. Но они не могли добиться даже минимальных целей в этом направлении. По этой причине Авдеевка имеет символическое значение для Путина. В преддверии президентских выборов ему важно показать, что он добился успеха.

— Почему Авдеевка была потеряна?

— Это совокупность факторов. Не надо забывать и о том, что даже по человеческим ресурсам Россия в три с половиной раза обходит Украину. А по экономическим показателям — мощнее Украины в десять раз. И это также понятно, поскольку Россия является одним из ключевых экспортеров нефтепродуктов и газа в мире. А соответственно, она имеет большие ресурсы для продолжения войны.

Большой негативный фактор — прекращение западной помощи, которая на сегодняшний день превратилась в маленький ручеек. Поддержка сократилась из-за политических дрязг накануне выборов в США и позиции Республиканской партии, которая никак не проголосует за предоставление помощи Украине.

Есть и объективные причины. Так, в мире просто не хватает снарядов. Нет ни калибра 155 мм, ни 152 мм. Россия также покупает снаряды у Северной Кореи, поскольку после окончания Холодной войны между США и СССР военные производства в стране были максимально уменьшены, в том числе и производство снарядов.

Запасы снарядов также сократила война в секторе Газа. Поэтому Украина даже в обход американской помощи не может взять боеприпасы для купирования российского наступления в то время, когда противник превосходит по силе. Не имея артиллерии, остановить их очень сложно.

Также среди причин — ошибки украинского военно-политического командования. В прошлом году широко рекламировалось контрнаступление, в то время как обороне не уделялось большого внимание. Все думали, что вот-вот и Украина нанесет стратегическое поражение России и войдет в Крым. А тогда и Донбасс сам вернется в состав Украины. Надежные укрепления не строили, и это большая ошибка, за которую кто-то должен понести неминуемое наказание.

— Можно ли вернуть Авдеевку и где идут попытки наступления?

— Сегодня, безусловно, мы Авдеевку не вернем. И говорить о серьезных наступательных операциях украинской армии не приходится, потому что, кроме того, что я уже перечислил, имеются ошибки в мобилизации и, как следствие, нехватка людей на фронте. На сегодняшний день Украина, хочет того или нет, но вошла в состояние глухой обороны, когда все силы направлены на то, чтобы сдержать попытки наступления противника.

На Авдеевском направлении продолжаются бои. Противник пытается улучшить свое положение и развить успех. И особенно они хотят добиться захвата части территории Украины к выборам президента России. Бои идут на Бахмутском и Купянском направлениях. Российские военные используют свое преимущество в людской силе, бронетехнике, снарядах и пытаются развивать наступление.

Сегодня Украине необходима всесторонняя военная и финансовая помощь. Обстановка критическая. Но, безусловно, есть шансы отыграть эту ситуацию. Это возможно при условии принятия правильных военных и политических решений, а также при получении западной поддержки. В этом случае Украина вполне может преломить ситуацию и нанести военное поражение российской армии. Мы сможем создать такие условия и добиться, чтобы Россия не смогла продолжать эту войну.