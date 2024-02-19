Дональд Трамп в понедельник впервые публично прокомментировал смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального, написав пост в социальных сетях.

«Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все яснее и яснее осознать, что происходит в нашей стране», — написал Трамп.

«Это медленная, неуклонная прогрессия, в которой радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути разрушения. Открытые границы, фальсифицированные выборы и несправедливые решения судов уничтожают Америку. Мы — нация в упадке, нация-банкрот!»

Неясно, какие аналогии Трамп пытался провести с известным российским оппозиционером. Представители Трампа не ответили на запрос о журналистов о разъяснениях.

Соперница Трампа по праймериз и член Республиканской партии Никки Хейли отреагировала на этот твит, назвав позицию Трампа непатриотичной.

«Трамп мог бы похвалить мужество Навального», — написала она на медиаплатформе X. Вместо этого, пишет Хейли, он «обругал Америку и сравнил ее с Россией».

Тем временем действующий президент США Джо Байден заявил в понедельник, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России в связи со смертью Алексея Навального.

«У нас уже есть санкции, но мы рассматриваем возможность введения дополнительных», — сказал он журналистам, возвращаясь в Белый дом из штата Делавэр.

В пятницу Байден обвинил президента России Владимира Путина в смерти Навального. Он заявил, что США не уверены в том, что конкретно произошло, но выразил уверенность, что это «следствие действий Путина и его головорезов».