ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Разгневался и президент Бразилии
Бразилия отзывает своего посла из Израиля в ответ на объявление своего президента Лулы да Силва персоной нон грата после его заявлений о действиях израильской армии в Газе
Разгневался и президент Бразилии
Лула да Силва / Фото: Reuters / Others
19 февраля 2024 г.

В ответ на решение израильского МИД объявить президента Бразилии Лулу да Силва персоной нон грата Бразилия отозвала своего посла из Израиля.

Это решение было принято после того, как министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац встретился с бразильским послом Фредерико Мейером в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме, сообщает O Globo.

Встреча произошла на фоне острых заявлений Лулы да Силва о действиях израильской армии в секторе Газа, которые он сравнил с действиями Гитлера против евреев.

Исраэль Кац подчеркнул значимость места встречи, заявив: «Я привел Мейера сюда, потому что это место больше, чем что-либо еще, говорит о том, что нацисты и Гитлер сделали с евреями». Кац уточнил, что статус персоны нон грата для да Силва будет действовать до тех пор, пока тот не извинится за свои слова.

Ранее офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выразил резкую критику в адрес президента Бразилии, заявив, что он «перешел красную черту».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us