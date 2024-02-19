В ответ на решение израильского МИД объявить президента Бразилии Лулу да Силва персоной нон грата Бразилия отозвала своего посла из Израиля.

Это решение было принято после того, как министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац встретился с бразильским послом Фредерико Мейером в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме, сообщает O Globo.

Встреча произошла на фоне острых заявлений Лулы да Силва о действиях израильской армии в секторе Газа, которые он сравнил с действиями Гитлера против евреев.

Исраэль Кац подчеркнул значимость места встречи, заявив: «Я привел Мейера сюда, потому что это место больше, чем что-либо еще, говорит о том, что нацисты и Гитлер сделали с евреями». Кац уточнил, что статус персоны нон грата для да Силва будет действовать до тех пор, пока тот не извинится за свои слова.

Ранее офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выразил резкую критику в адрес президента Бразилии, заявив, что он «перешел красную черту».