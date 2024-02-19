Министр обороны Германии Писториус призвал американских законодателей одобрить пакет помощи Украине. Он добавил, что миллиардные сделки между немецкими и американскими оборонными подрядчиками теперь висят на волоске, так как законодатели препятствуют оказанию военной помощи Украине.

Немецкий министр также призвал Европу и НАТО готовиться к «самому худшему сценарию»:

«Я не люблю заниматься предсказаниями. Я не могу сказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда. Но это может произойти через пять-восемь лет», — сказал Писториус в интервью во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Одним из аспектов нашего трансатлантического сотрудничества является то, что мы подписали сотни контрактов на миллиарды долларов и собираемся подготовить новые контракты», — добавил он.

«Очевидно, что альянс помимо безопасности приносит много преимуществ — для обеих сторон», — сказал Писториус. Он подчеркнул, что вторжение России в Украину представляет собой угрозу «международному порядку, основанному на правилах».

«Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для Соединенных Штатов. Мы не должны воспринимать свободу как должное. Мы должны ее защищать. Мы должны бороться за нее, если это необходимо», — сказал Писториус, подчеркнув важность дальнейшей поддержки Украины.

Еще в январе министр обороны Германии заявлял, что Берлин пока не может увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку он уже дал «все и даже больше».

Тогда же он сказал, что Германия продолжит помогать Украине в 2024 году. В частности, ФРГ планирует обучить 10 тыс. солдат, а также поставить танки и другую технику.

Также в интервью министр обороны Германии Писториус заявил, что Россия перешла на военную экономику. При этом он отметил, что Германия в этом не нуждается. Он подчеркнул, что сегодня Берлин почти каждый день отправляет оружие и боеприпасы в Украину.

Писториус также добавил, что, учитывая масштабы российской угрозы, уровень взноса для альянса может быть повышен с 2% до 3,5 % от ВВП страны.