«Турция — друг и один из важнейших партнеров Боснии и Герцеговины. Наши отношения, с точки зрения внешней политики, великолепны», — сказал Элмедин Конакович агентству «Анадолу».

Подразумевая общение Анкары с политическими деятелями Боснии и Герцеговины, в частности с президентом Республики Сербской (РС) Милорадом Додиком, Конакович добавил: «Было бы полезно вести диалог во всех формах, особенно сейчас, когда нам нужен кто-то, кто смягчил бы отношения между народами Боснии и Герцеговины, потому что воспоминания о последней войне еще свежи».

Республика Сербская — одно из образований Боснии и Герцеговины, созданных в соответствии с Дейтонским мирным соглашением, которое в ноябре 1995 года положило конец Боснийской войне. Одна часть страны принадлежит сербскому образованию РС, а другая управляется федерацией Боснии и Герцеговины.

В стране по-прежнему существует поляризация во взглядах на события военных лет.

Конакович также заявил, что отношения Турции с боснийскими политическими деятелями могут способствовать и интеграции Боснии в НАТО, по поводу которой в стране существуют разногласия. В то время как Турция является сторонником членства Боснии и Герцеговины в НАТО, боснийские сербы возражают против этого шага.

Анкара также имеет инвестиции и налаженное в ряде сфер сотрудничество с Сербией, которые Конакович также высоко оценил и заявил, что это приносит «пользу для Балкан в целом».

«Турция присутствует на встречах с участием Боснии, Сербии и Хорватии. Я верю, что отношения Турции с нашими странами помогут привнести стабильность в региональные взаимоотношения», — сказал Конакович.

Что касается перспектив вступления его страны в Европейский союз, Конакович признал некоторые «изменения» в подходе блока к расширению после войны между Россией и Украиной.

«ЕС понимает важность стабильности многих регионов и в последние месяцы открыл двери для интеграции», — сказал он.

ЕС является ключевым торговым партнером для Боснии и Герцеговины, и членство в ЕС — один из главных приоритетов внешней политики страны.