ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция и Азербайджан создают университет
На встрече в Анкаре главы и представители правительств двух стран подписали ряд важных документов о сотрудничестве
Турция и Азербайджан создают университет
Встреча Алиева и Эрдогана / Photo: AA
19 февраля 2024 г.

19 февраля в Анкаре во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева был подписан ряд документов двустороннего сотрудничества.

Среди них договор о создании турецко-азербайджанского университета — «Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Советом высшего образования Турецкой Республики по созданию Турецко-Азербайджанского университета», который был подписан министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым и председателем Совета высшего образования (YÖK) Турции Эролом Озваром.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы подписали «Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области ветеринарии».

А министр экономики Азербайджана Микаио Джаббаров совместно с министром казначейства и финансов Турции Мехметом Шимшеком подписали «Соглашение между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов».

Встреча президентов и представителей правительств двух стран состоялась в ходе двухдневного визита Ильхама Алиева в Анкару — первой зарубежной поездки после его переизбрания на высший государственный пост Азербайджана.

Главы обеих стран дали совместную пресс-конференцию, где обсудили укрепление связей, сотрудничество в ряде двусторонних и региональных проектов, а также обсудили глобальную повестку, перспективы и вызовы современности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us