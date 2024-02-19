19 февраля в Анкаре во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева был подписан ряд документов двустороннего сотрудничества.

Среди них договор о создании турецко-азербайджанского университета — «Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Советом высшего образования Турецкой Республики по созданию Турецко-Азербайджанского университета», который был подписан министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым и председателем Совета высшего образования (YÖK) Турции Эролом Озваром.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы подписали «Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области ветеринарии».

А министр экономики Азербайджана Микаио Джаббаров совместно с министром казначейства и финансов Турции Мехметом Шимшеком подписали «Соглашение между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов».

Встреча президентов и представителей правительств двух стран состоялась в ходе двухдневного визита Ильхама Алиева в Анкару — первой зарубежной поездки после его переизбрания на высший государственный пост Азербайджана.

Главы обеих стран дали совместную пресс-конференцию, где обсудили укрепление связей, сотрудничество в ряде двусторонних и региональных проектов, а также обсудили глобальную повестку, перспективы и вызовы современности.